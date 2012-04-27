Крымские выпускники устроят массовые танцы

Более 400 выпускников школ примут участие в первом республиканском фестивале «Крымский вальс», сообщает комитет по информации Крыма.

В течение 2011/2012 учебного года абсолютное большинство выпускников крымских школ в рамках специальной программы под руководством специалистов-хореографов, руководителей кружков эстетической направленности учились танцевать вальс.

На весенних каникулах прошли городские и районные конкурсы, победители которых примут участие в финальной части конкурса.

Торжество состоится 28 апреля на театральной площади в Евпатории.