Турок организовал секс-туризм в Ялте

Сотрудники крымского управления по борьбе с организованной преступностью задержали в Ялте сутенера, который на протяжении нескольких лет вербовал крымских девушек и занимался сутенерством, сообщает пресс-служба крымской милиции

50-летний мужчина под видом работника одного из ялтинских кафе организовал преступную группу, в которую входили как граждане Украины, так и иностранцы.

«Деятельность преступной группы заключалась в предоставлении сексуальных услуг на территории данного заведения. На сутенера работали около десяти девушек, основными клиентами которых являлись граждане Турции, прибывшие в Крым», - сообщили в пресс-службе.

Злоумышленник последние семь лет проживал в Ялте, имея вид на жительство в Украине.

За это время он сумел развернуть незаконный бизнес, организовывая так называемые секс-туры для своих земляков. Стоимость таких услуг составляла от ста долларов США в час.

Задержанный арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 Уголовного кодекса Украины – сутенерство, либо вовлечение лица в занятие проституцией.