Банда крымских банкиров пошла под суд
Присвоили 3,5 миллиона гривен
Группа банковских служащих, которая на протяжении нескольких лет присвоила 3,5 млн гривен средств вкладчиков осудили в Крыму, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
В состав организованной преступной группировки входили шесть человек.
«Прокуратурой полностью доказана в суде их вина. Подтверждено, что они в течение ряда лет присваивали средства вкладчиков, завладев вкладами полутора десятков людей», - сообщили в пресс-службе.
За финансовые аферы организатор преступной группы - руководитель отделения банка в Симферополе и Симферопольском районе приговорен к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет и конфискацией имущества.
Такое же наказание назначено старшему бухгалтеру банковского учреждения.
Остальные участники ОПГ получили условные сроки.