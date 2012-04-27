Банда крымских банкиров пошла под суд

Группа банковских служащих, которая на протяжении нескольких лет присвоила 3,5 млн гривен средств вкладчиков осудили в Крыму, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

В состав организованной преступной группировки входили шесть человек.

«Прокуратурой полностью доказана в суде их вина. Подтверждено, что они в течение ряда лет присваивали средства вкладчиков, завладев вкладами полутора десятков людей», - сообщили в пресс-службе.

За финансовые аферы организатор преступной группы - руководитель отделения банка в Симферополе и Симферопольском районе приговорен к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет и конфискацией имущества.

Такое же наказание назначено старшему бухгалтеру банковского учреждения.

Остальные участники ОПГ получили условные сроки.