Евпатория названа первой в конкурсе приморских городов

Первое место среди 48 претендентов в конкурсе «Европейская награда за выдающиеся достижения в возрождении приморских городов “Best Practice Award”» досталось крымскому курорту Евпатория, сообщает пресс-служба исполкома города.

Решение озвучено на сессии Парламентской ассамблеи в Страсбурге.

Евпаторийские власти представили для участия проект развития туристической индустрии в городе, в частности был презентован уникальный экскурсионно-туристический маршрут «Малый Иерусалим».

«Несомненно, победа в европейском конкурсе позитивно скажется на имидже Евпатории и Крыма. Даст хороший шанс для получения международной финансовой помощи. Вручение награды победителю конкурса – городу Евпатории станет еще одним доказательством международного признания достижений Украины», - отметили в пресс-службе.

Второе место досталося городам Борнмут и Кентербери (Великобритания), третье - Heroy (Норвегия) и Задар (Хорватия).

Церемония награждения состоится в городе Блэкпул (Великобритания) 9 мая 2012 года.

Представлять Евпаторию на церемонии будет заместитель городского головы Евпатории Сергей Стрельбицкий.

