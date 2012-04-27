Курортный сезон в Евпатории пройдет под контролем штаба

09:57, 27 апреля 2012
Крым
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«Лето-2012»

Для координации работы контролирующих служб Евпатории на период проведения курортного сезона в городе создали штаб «Лето-2012», сообщает пресс-служба исполкома.

В состав штаба вошли представители исполнительного комитета, управлений городского совета, а также правоохранительных и контролирующих служб.

Основные задачи штаба  - профилактика правонарушений в сфере торговли, общественного питания и предоставления услуг, создание прозрачных условий для работы предпринимателей.

«В соответствии со своими полномочиями штаб вырабатывает меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и ветеринарного контроля, наведению порядка в сфере торговли, общественного питания и услуг, сохранению природных ресурсов и окружающей среды», - подчеркнули в пресс-службе.
 

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