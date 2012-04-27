Собака покусала 4 человека в Крыму



Взбесившийся пес покусал четырех человек в поселке Азовское Джанкойского региона Крыма, пострадали сразу 4 человека, сообщает пресс-служба управления МЧС республики.

Первый случай произошел 22 апреля, собака укусила 50-летнего мужчину. На следующий день пес напал на 47-летнего местного жителя. 26 апреля из-за укусов собаки в больницу обратились 51-летняя женщина и 24 мужчина.

Все пострадавшие находятся в травматологическом отделении Джанкойской больницы. Им делают прививки от бешенства.

