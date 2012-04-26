Крым составит список очередников на покупку квартир

В Крыму необходимо сформировать список очередников, которые готовы поучаствовать в государственной программе «Доступное жилье», с таким предложением выступил председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев на заседании Регионального комитета по экономическим реформам в Симферополе.

«Нам необходимо определить количество потенциальных участников, которые готовы присоединиться к программе «Доступное жилье», в рамках которой 30% стоимости жилья им возместит государство», - отметил Могилев.

Государство компенсирует 30% стоимости нормативной площади жилья, при этом Крым дополнительно компенсирует 20% стоимости жилья.

«Таким образом, в Крыму по программе "Доступное жилье" компенсируется 50 процентов предельной стоимости строительства жилья», - пояснил первый заместитель председателя Рескомитета по строительству и архитектуре Владимир Локтионов.

Госпрограмма направлена на оказание поддержки социально незащищенным и малообеспеченным семьям. В программе могут принять участие граждане, состоящие на квартирном учете и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Для «Доступного жилья» отбираются объекты со степенью готовности не менее 50%.