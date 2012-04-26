Темный шоколад снижает риск развитие сердечных заболеваний

Темный шоколад может уменьшить риск появления сердечных болезней за счет снижения уровня глюкозы и "плохого" холестерина в крови, одновременно повышая уровень "хорошего" холестерина, сообщает портал HealthDay со ссылкой на данные исследователей университета Сан-Диего (США).

Темный шоколад содержит флаванол - вещество, которое имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Ранее исследования доказали связь между потреблением флаванола и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании принял участие 31 человек, каждый из которых ежедневно принимал 50 граммов черного шоколада, содержащего 70% какао, либо такую же порцию белого шоколада с 0% какао. Темный шоколад использовался потому, что содержит больше флаванола. Перед исследованием ученые записали показатели, в частности, кровяного давления, липидного профиля (уровень жира) и глюкозы в крови. Эти же данные были проверены спустя 15 дней приема шоколада.

Тесты показали, что те, кто ел горький шоколад, имели меньший уровень глюкозы в крови и "плохого" липопротеина низкой плотности, но вместе с тем высокий уровень "хорошего" холестерина по сравнению с теми, кто ел белый шоколад.

Несмотря на эти данные, подтверждающие пользу темного шоколада в борьбе с сердечными болезнями, исследователи подчеркивают, что злоупотреблять им нельзя, так как он насыщен жирами и высококалориен.

В США, по оценкам, среднестатистический житель съедает более 10 фунтов (4,5 килограмма) шоколада в год.

Ранее ученые пришли к выводу, что люди, которые регулярно едят шоколад, обычно бывают стройнее.

Корреспондент