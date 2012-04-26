На автогонки в Крым ждут около 40 тысяч человек

Гонок на внедорожниках «Джип FULL Прохват», которые запланированы 28 апреля в Симферопольском районе, планируют посетить около 40 тысяч человек, сообщает курортно информационный портал Крыма.

В гонках примут участие около 200 спортсменов.

«В гонках на внедорожниках зарегистрировались участники из Украины, России и Белоруссии. Поэтому из этих же трех стран мы ожидаем зрителей», - отметил руководитель оргкомитета мероприятия Виктор Чеботарев

Организатор мероприятия – симферопольский экстрим-клуб «Бомба».

Соревнования будут проходить при поддержке Совета министров Крыма, автомобильной федерации Украины, Всеукраинского союза автомобилистов, симферопольской райгосадминистрации.

В рамках мероприятия пройдет акция «Делай благо» по сбору средств для онкогематологического отделения Крымской республиканской детской клинической больницы.