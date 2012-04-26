Работники депо разбирали тепловозы

Работники Джанкойского локомотивного депо за 7 лет разобрали по болтикам 9 тепловозов. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и должностной подделки, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.

Ущерб от "деятельности" железнодорожников оценивается в 100 тысяч гривен

Следствие по делу поручили Крымской транспортной прокуратуре.