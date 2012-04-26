Работники депо разбирали тепловозы
17:21, 26 апреля 2012Крым
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Железнодорожники получили дело
Работники Джанкойского локомотивного депо за 7 лет разобрали по болтикам 9 тепловозов. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и должностной подделки, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.
Ущерб от "деятельности" железнодорожников оценивается в 100 тысяч гривен
Следствие по делу поручили Крымской транспортной прокуратуре.
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