Единственная подлодка Украины поработает минимум 10 лет (фото)

Единственная подводная лодка Украины - «Запорожье», впервые с 1993 года самостоятельно вышла в море, за первый день испытаний прошла около 60 морских миль, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Каждый член экипажа на себе испытал настоящее напряжение работы в море», - отметил временно исполняющий обязанности командующего Военно-морских сил вице-адмирал Юрий Ильин.

По его словам, для проведения ремонтных работ на «Запорожье» было вложено около 60 миллионов гривен.

Ильин отметил также: после обследования состояния прочности корпуса лодки судоремонтники подтвердили, что ее можно эксплуатировать еще минимум 10 лет.

Подводная лодка вошла в состав украинских ВМС в 1997 году в результате раздела Черноморского флота бывшего СССР.

Фото Минобороны