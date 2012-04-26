Ливадийскому дворцу дадут 7 млн гривен на ремонт

Кабинет министров Украины выделил Совету министров Крыма 7 млн гривен для ремонта, реконструкции и приобретения оборудования для Ливадийского дворцово-паркового комплекса (Ливадия, Ялта), сообщила пресс-служба правительства.

"Решение принято с целью сохранения историко-культурного наследия Крыма. Реализация распоряжения будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в госбюджете на 2012 год по бюджетной программе" Государственные капитальные расходы, распределяемые Кабинетом министров", - говорится в пресс-релизе.

