Матрос ранен на учениях в Крыму

Матрос-контрактник Военно-морских сил Украины получил легкие телесные повреждения в четверг из-за выстрела боевой машины пехоты во время батальонных тактических учений со стрельбами на Ангарском полигоне в Крыму, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

"Военнослужащий находился в оцеплении полигона на расстоянии почти 8 километров от огневых позиций. Во время проведения стрельб из вооружения БМП произошел двойной рикошет. Осколки горной породы, куда попал снаряд автоматической пушки, повредили плечо матроса. Его доставили в военный госпиталь, где оказали медпомощь", - говорится в пресс-релизе.

Жизнь военнослужащего вне опасности.

В ближайшее время его выпишут из больницы

По факту инцидента проводится служебная проверка.