Рельсовый автобус заработает в Крыму осенью



В октябре-ноябре 2012 года на неэлектрифицированных участках магистрали Джанкой - Керчь и Джанкой - Владиславовка - Феодосия начнет работать первый рельсовый автобус, сообщает пресс-служба Приднепровской железной дороги.

Победителем торгов на поставку рельсового автобуса стала польская фирма PESA Bydgoszcz SA.

«Использование рельсового автобуса на неэлектрифицированных и малозаселенных участках дороги позволит существенно уменьшить эксплуатационные расходы Приднепровской железной дороги, - отметили в пресс-службе. - Он мобильный, более удобен в обслуживании, чем составы в составе грузового тепловоза 2ТЭ116 и вагонов ЦМО, которые эксплуатируются на этих участках сейчас».

Автобус, стоимостью около 2 млн евро, оснащен системой кондиционирования воздуха, вакуумным туалетом, местами для инвалидов и т.д..

Автобус приобретен средствами Приднепровской железной дороги и Крыма. Из республиканского бюджета на его приобретение направят 11 млн. гривен.

