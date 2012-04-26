12 тонн спирта везли под видом краски

Сотрудники милиции задержали на севере Крыма грузовой автомобиль с почти 12 тоннами спирта, который перевозили по документам на акриловую краску, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Грузовиком "Даф" управлял житель Луганской области. Водитель заявил, что везет краску в Феодосию.

"Документы у него были в порядке, а груз в кузове вызвал у правоохранителей подозрения. В ходе осмотра автомобиля выявили почти 600 картонных паков, в которых находилось 2 328 пластиковых емкостей без маркировки объемом по пять литров каждая", - говорится в пресс-релизе.

Груз изъят, "Даф" доставили в милицию.

Жидкость общим объемом 11 640 литров отправлена на экспертизу. По ее результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "незаконная транспортировка подакцизных товаров с целью сбыта".