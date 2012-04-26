Погода на пятницу: пекло

Синоптики обещают сухую, теплую погоду в Украине в пятницу, 27 апреля. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, в западных областях местами 5-8° тепла; днем 22-27°, на побережье морей и в горах Крыма 16-21°, в Карпатах 13-18°, сообщил в Укргидрометцентр.

В Киевской области в пятницу осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°.

В столице температура ночью 11-13°, днем 25-27°.