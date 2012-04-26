Браконьеров с рыбой почти на миллион долларов поймали в Крыму

Сотрудники милиции задержали два судна с незаконно выловленными девятью тоннами бычка в Крыму, ущерб от "деятельности" браконьеров составил более 7,2 млн гривен, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Браконьеров поймали в районе ленинского села Мысовое.

Милиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 249 УК - "незаконное занятие рыбным промыслом, если оно причинило существенный вред".

Браконьерам грозит от 1700 до 3400 гривен штрафа или до трех лет ограничения свободы с конфискацией орудий лова и рыбы.