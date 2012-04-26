Милиционеры сфабриковали дело, подкинув наркотики крымчанину
15:04, 26 апреля 2012Крым
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Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двоух сотрудников Нижнегорского районного отделения милиции Крыма, которые подбросили крымчанину наркотики, чтобы сфабриковать против него дело, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Дело на миционеров завели по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса - "превышение служебных полномочий, которое причинило тяжелые последствия".
Участковый и уполномоченный сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков задержаны.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.
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