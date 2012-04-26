Милиционеры сфабриковали дело, подкинув наркотики крымчанину

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двоух сотрудников Нижнегорского районного отделения милиции Крыма, которые подбросили крымчанину наркотики, чтобы сфабриковать против него дело, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Дело на миционеров завели по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса - "превышение служебных полномочий, которое причинило тяжелые последствия".

Участковый и уполномоченный сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков задержаны.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.

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