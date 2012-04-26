Агрофирма отобрала миллион кубов газа для обогрева теплиц

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту несанкционированного отбора агрофирмой "Украина" более 1,2 миллионов кубических метров газа для обогрева теплиц, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"По расчетам специалистов, производители сельхозпродукции незаконно использовали газа на 4,2 миллиона гривен", - говорится в пресс-релизе.

Расположенная в Бахчисарайском районе агрофирма отбирала топливо в 2011 году.

Дело завели по статье 364-1 Уголовного кодекса - "злоупотребление служебным положением юрлицом".