Агрофирма отобрала миллион кубов газа для обогрева теплиц
14:58, 26 апреля 2012Крым
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Ущерб - четыре миллиона
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту несанкционированного отбора агрофирмой "Украина" более 1,2 миллионов кубических метров газа для обогрева теплиц, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"По расчетам специалистов, производители сельхозпродукции незаконно использовали газа на 4,2 миллиона гривен", - говорится в пресс-релизе.
Расположенная в Бахчисарайском районе агрофирма отбирала топливо в 2011 году.
Дело завели по статье 364-1 Уголовного кодекса - "злоупотребление служебным положением юрлицом".
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