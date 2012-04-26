Буровую платформу в Черном море начнут устанавливать в июне

Буровая платформа к 1 мая должна зайти в украинские территориальные воды Черного моря, с июня начнутся работы по ее установке в районе нефтегазового месторождения, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

«С 1 мая она уже будет у нас. С 1 июня начинаем работу. Она сразу становится на Одесское месторождение», - сказал Бойко журналистам.

Весной 2011 года «Черноморнефтегаз» (Симферополь) купил в Сингапуре за 400 млн долл. буровую платформу для добычи нефти на Субботинском месторождении на шельфе Черного моря.

В конце августа 2011 года «Черноморнефтегаз» объявил о проведении открытых торгов на закупку еще одной самоподъемной плавучей буровой установки.

В январе 2012 года БОЙКО сообщил, что техническая подготовка установки в турецком порту после прохода через Босфор для дальнейшего перехода в Украину займет три месяца.