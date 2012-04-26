Могилев приветствует строительство ветряков и солнечных "ферм"

Крым, который страдает от дефицита энергии, должен способствовать активному строительству инвесторами солнечных и ветряных станций, заявил председатель Совета министров республики Анатолий Могилев.

«Создание любых энергопроизводящих предприятий - это выгода для Крыма, мы повышаем свою энергобезопасность», - сказал крымский премьер на пресс-конференции в четверг.

Комментируя выделение Совмином более 500 гектаров для создания солнечных «ферм», Могилев отметил, что в Крыму очень много сельхозземли, которая не используется по назначению, и ее можно давать под инвестпроекты.