Могилев приветствует строительство ветряков и солнечных "ферм"

14:09, 26 апреля 2012
Крым
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Крым дает сигналы инвесторам

Крым, который страдает от дефицита энергии, должен способствовать активному строительству инвесторами солнечных и ветряных станций, заявил председатель Совета министров республики Анатолий Могилев.

«Создание любых энергопроизводящих предприятий - это выгода для Крыма, мы повышаем свою энергобезопасность», - сказал крымский премьер на пресс-конференции в четверг.

Комментируя выделение Совмином более 500 гектаров для создания солнечных «ферм», Могилев отметил, что в Крыму очень много сельхозземли, которая не используется по назначению, и ее можно давать под инвестпроекты.

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