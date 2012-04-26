Уволенному главе Раздольненской администрации подыскали замену

Должность председателя Раздольненской районной государственной администрации Крыма займет крымчанин, претендент на кресло уже есть, сообщил крымский премьер Анатолий Могилев журналистам в четверг.

Президент Виктор Янукович 24 апреля уволил Сергея Акимова, руководившего РГА два года.

"Я не хочу говорить, кто (займет кресло), пока нет указа. Воля президента подписывать указ. Скажу лишь, что это крымчанин", - заявил Могилев на пресс-конференции.