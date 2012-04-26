Подросток попал на больничную койку из-за взрыва петарды
10:41, 26 апреля 2012Крым
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Ожоги глаз и руки
Житель Крыма получил ожоги глаз, лица и правой руки в результате взрыва петарды. Несчастный случай произошел в Ленинском районе республики, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация об инциденте поступила к спасателям в среду вечером.
Травмирован 16-летний юноша.
Подросток доставлен в центр микрохирургии глаза в Симферополе.
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