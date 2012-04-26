Подросток попал на больничную койку из-за взрыва петарды

Ожоги глаз и руки

Житель Крыма получил ожоги глаз, лица и правой руки в результате взрыва петарды. Несчастный случай произошел в Ленинском районе республики, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Информация об инциденте поступила к спасателям в среду вечером. Травмирован 16-летний юноша. Подросток доставлен в центр микрохирургии глаза в Симферополе.

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