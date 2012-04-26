"Роснефть" и Eni договорились вместе осваивать Черное море

Российская «Роснефть» и итальянская Eni договорились о совместном освоении участков Черного и Баренцева морей на территории России, обменом технологиями и персоналом, а также об участии «Роснефти» в международных проектах Eni, сообщила пресс-служба российской компании.

Соглашение, подписанное 25 апреля президентом ОАО «НК «Роснефть» Эдуардом Худайнатовым и президентом Eni Паоло Скарони, предусматривает сотрудничество сторон по созданию совместного предприятия для освоения Федынского и Центрально-Баренцевского участков в Баренцевом море и Западно-Черноморского участка в Черном море. Доля Eni в совместном проекте составит 33,33%. В соответствии с соглашением, Eni обеспечит финансирование комплекса геологоразведочных работ, необходимых для подтверждения коммерческой перспективности участков.

Суммарные извлекаемые ресурсы данных участков оцениваются в 36 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Высокая перспективность участков в Баренцевом море связана с их непосредственной близостью к шельфу Норвегии, где за последние годы открыто, как минимум, три крупных месторождения. Высокая вероятность обнаружения углеводородов на Западно-Черноморском участке подтверждается данными сейсмики и недавним открытием на черноморском шельфе Румынии.

Также важной составляющей комплексного сотрудничества является обмен технологиями. Ожидается, что Eni, обладающая богатым опытом работы на шельфе Норвегии и других стран, внесет существенный вклад в технологический потенциал совместного предприятия.

Кроме того, предусмотренный соглашением обмен персоналом на всех уровнях будет способствовать укреплению взаимоотношений между компаниями и обмену управленческим опытом.

Соглашение также предусматривает участие «Роснефти» в международных проектах Eni.

Отмечается, что третьим объектом для совместного освоения является Западно-Черноморский участок в Черном море. Площадь участка составляет 8,6 тыс. кв. км при глубине воды от 600 до 2250 м. «Роснефть» полностью изучила участок сейсмикой и выделила 6 перспективных структур с суммарными извлекаемыми ресурсами около 10 млрд баррелей нефти. В соответствии с лицензионными обязательствами, в 2015-2016 гг. на участке предстоит пробурить две поисково-оценочные скважины.