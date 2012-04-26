Сегодня - 26-я годовщина аварии на ЧАЭС

Ночью 26 апреля 1986 года произошел взрыв, который полностью разрушил 4-й реактор.

В атмосферу было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ. По данным экспертов, суммарный выброс радиоактивных веществ составил 50 млн. кюри, что равнозначно последствиям взрывов 500 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму. Радиоактивными нуклидами были загрязнены более 145 тысяч кв. км территории Украины, России и Беларуси.

После аварии из 30-километровой зоны вокруг АЭС были эвакуированы более 115 тысяч человек.

Чернобыльскую АЭС закрыли 15 декабря 2000 года.

В ходе ликвидации аварии погибли десятки людей, многие остались инвалидами.