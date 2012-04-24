Самые богатые вымышленные герои

Умный, кровожадный дракон, пожилой вампир и герой сериала Beverly Hillbilly оказались в числе самых богатых вымышленных героев, согласно новому рейтингу Forbes.

Невероятно умный и вспыльчивый дракон Смог из книги Джона Роналда Руэла Толкина Хоббит возглавил список самых богатых вымышленных персонажей. Состояние звезды выходящего на экраны приквела "Властелина колец" составляет $62 млрд.

Однако Смог все же проигрывает лидеру "реального" рейтинга. Состояние мексиканца Карлоса Слима Элу, магната и главы Telmex и América Móvil, Forbes оценивает в $69 млрд.

Флинтхарт Гломгольд, алмазный магнат и причина страданий своего брата Скруджа Макдака из мультсериала "Утиные истории", оказался в списке на втором месте с состоянием в $51,9 млрд, сообщает Forbes.

При этом Скрудж, регулярно входивший в число лидеров, в этом году не попал в рейтинг. Поспорив с братом, он проиграл все свое состояние и теперь надеется вернуть его обратно.

Карлайл Каллен, 371-летний вампир из "Сумерек", стал третьим с состоянием в $36,3 млрд, что на $100 млн больше результатов прошлого года.

Герой популярного в 1960-х годах телевизионного шоу Beverly Hillbillies Джед Клампетт занял четвертую строчку рейтинга с состоянием в $9,8 млрд.

Среди новичков списка оказался Тони Старк, инженерный гений и супергерой из "Железного человека" с состоянием в $9,3 млрд. Он занял пятое место.

Лисбет Саландер из романа и одноименного фильма "Девушка с татуировкой дракона" также впервые оказалась в списке, заняв одиннадцатое место. Ее состояние оценивается в $2,4 млрд.

Для включения в список самых богатых персонажи должны быть известны в своих вымышленных историях и среди аудитории этих произведений. Forbes оценил состояние персонажей на основе исходных материалов персонажей, сравнив со стоимостью реальных продуктов и изменениями курсов акций.

Forbes составляет такой список с 2005 года, используя те же методы, что и для оценки состояния реальных миллиардеров, как, например, Билла Гейтса.

По материалам: Reuters, Корреспондент