Деньги для сестер милосердия соберут на празднике в Крыму

Благотворительный праздник «Белый цветок» состоится 29 апреля в крымском поселке Ливадия, на территории дворца-музея. Собранные деньги направят ялтинскому сестричеству милосердия, сообщили организаторы праздника.

«Белый цветок» по традиции «распускается» через две недели после Пасхи, в день православного праздника жен мироносец.

В Крестовоздвижнком храме утром состоится архиерейская литургия, после - на аллее возле Ливадийского дворца - откроется сам праздник. Возглавит торжество митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

В программе праздника: концерт с участием театральных и хоровых коллективов Крыма, ярмарка, беспроигрышная лотерея, благотворительный аукцион, на котором будут представлены работы известных крымских художников. Топловский женский монастырь угостит выпечкой.

«В начале прошлого века праздники "Белого цветка" помогали всем тем, кто был не в состоянии справиться с туберкулезом. Деньги, собранные от продажи на благотворительных базарах всевозможных изделий, в том числе и символической белой ромашки, поступали на счет Лиги по борьбе с туберкулезом. В Ялте праздник проходит с 1911 года», - говорится в пресс-релизе.