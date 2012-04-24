Мэру курортного поселка дали 5 лет за взятку

Евпаторийский горсуд 23 апреля приговорил к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества председателя поселка Новофедоровка Ивана Фабишевского, который был задержан летом прошлого года по подозрению в получении 60 тысяч долларов взятки за содействие в выделении более гектара земли, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.

Такое же срок получил депутат поссовета Александр Пустов.

Фабишевский лишится ранга госслужащего.

Кроме того, оба представителя органа местного самоуправления Сакского района полуострова не смогут три года работать на определенных должностях.

Фабишевский и Пустов в целом вымогали за землю 225 тысяч долларов, но успели получить лишь 60 тысяч.