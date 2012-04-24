Симферополь перекроют 1 мая

Движение транспорта по центральным улицам Симферополя перекроют 1 мая, с 8 до 12 часов, в связи с прохождением праздничного шествия по случаю Дня труда, сообщила пресс-служба мэрии.

Так, движение для автомобилей будет закрыто по проспекту Кирова и улице Севастопольской - на участке от улицы Козлова до улицы Некрасова. Объезд - по улицам Пролетарской, Караимской и Шмидта.

Сбор и формирование четырех праздничных колон начнется в 9 утра у площади Ахмет-Хана Султана, на перекрестках проспекта Кирова и улиц Самокиша, Горького и Гоголя.

Шествие начнется в 10 часов и пройдет по проспекту Кирова до площади Советской.