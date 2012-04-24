Крым трясло трижды. Слабо

Три слабых землетрясения произошли 13-20 апреля в Крыму, сообщила пресс-служба Республиканского комитета по строительству и архитектуре.

Так, в районе южного берега зарегистрировано землетрясение менее одного балла в эпицентре, два слабых - южнее Керчи в Черном море (менее одного и двух баллов в эпицентре).

"Аномалий в деформационных полях, указывающих на подготовку сильного землетрясения в Крыму, не выявлено", - говорят в комитете.

Между тем, на прошлой неделе на западе Турции произошли четыре землетрясения с магнитудами от 3.3 до 4.6 (от четырех до шести баллов в эпицентре).