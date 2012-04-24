Госы в вузе Керчи стоят 1600 гривен

Сотрудники милиции задержали преподавателя вуза в Керчи, который вымогал у студента 1,6 тысяч гривен за помощь в сдаче государственных экзаменов, прокуратура возбудила уголовное дело, сообщила пресс-служба крымского управления МВД, не уточнив название учебного заведения.

"Находясь в должности старшего преподавателя, педагог требовал от студента вуза взятку за содействие при сдаче госэкзаменов. Задержание состоялось по заявлению студента", - говорится в пресс-релизе.

Дело открыли по части 1 статьи 368 УК (получение взятки). Ее санкция - штраф, или до года исправительных работ, или до шести месяцев ареста с лишением в течение трех лет права занимать определенные должности.