Крымские таможенники попали под статью за товар без оформления
15:25, 24 апреля 2012Крым
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В казну не дошло полмиллиона гривен
Керченская прокуратура возбудила уголовное дело по факту пропуска должностными лицами таможенного поста "Керчь" товара без его оформления, в результате которого в бюджет страны не дошло более 600 тысяч гривен, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.
"Работники таможни позволили владельцу судна избежать процедур таможенного оформления товара и уплаты предусмотренных при этом платежей. В итоге в казну не поступило 640 тысяч", - говорится в пресс-релизе.
Дело открыли по части 3 статьи 364 Уголовного кодекса - "злоупотребление служебным положением работником правоохранительного органа".
Другие подробности прокуратура не сообщила.
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