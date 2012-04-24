Крымские таможенники попали под статью за товар без оформления

Керченская прокуратура возбудила уголовное дело по факту пропуска должностными лицами таможенного поста "Керчь" товара без его оформления, в результате которого в бюджет страны не дошло более 600 тысяч гривен, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

"Работники таможни позволили владельцу судна избежать процедур таможенного оформления товара и уплаты предусмотренных при этом платежей. В итоге в казну не поступило 640 тысяч", - говорится в пресс-релизе.

Дело открыли по части 3 статьи 364 Уголовного кодекса - "злоупотребление служебным положением работником правоохранительного органа".

Другие подробности прокуратура не сообщила.