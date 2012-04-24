Приговор капитану теплохода, утопившему 20 человек, обжаловали

Прокуратура оспаривает в Апелляционном суде Севастополя оправдательный приговор капитану судна «Память Меркурия», в результате катастрофы которого одиннадцать лет назад погибли шестнадцать человек, а четверо пропали без вести, сообщила пресс-служба надзорного ведомства города.

Шедший из Стамбула (Турция) теплоход затонул в январе 2001 года в 90 милях от Севастополя. По заключению Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, причиной гибели судна стала потеря остойчивости в соединении с нарушением водонепроницаемости наружного контура. В этом положении теплоход оказался в связи с его перегрузом.

Нахимовский районный суд Севастополя в начале апреля этого года вынес оправдательный приговор по уголовному делу, возбужденному против капитана по чсти 1 статьи 77 УК.

«Сторона обвинения не согласилась с оправдательным приговором, прокуратура города внесла апелляцию», - говорится в пресс-релизе.