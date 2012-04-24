Где в Евпатории взять лодку

Маломерные суда можно будет арендовать в Евпатории нынешним летом в десяти пунктах проката, их дислокацию утвердила мэрия курортного города, сообщила ее пресс-служба.

Пункты расположены в районе Симферопольского шоссе, улиц Симферопольской, Полупанова, набережной имени Горького.

"Согласно решению исполкома, плавание маломерных судов может осуществляться только с баз-стоянок, прошедших ежегодное обследование. Разрешения на осуществление перевозок будет выдавать спецкомиссия согласно утвержденной дислокации стоянок и прокатных пунктов", - говорится в пресс-релизе.

Без документов эксплуатация маломерных судов в местах массового отдыха людей запрещена (кроме плавсредств аварийно-спасательных служб).