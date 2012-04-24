Крупнейший в Крыму музей Чернобыля откроется в годовщину аварии

Музей "Звезда Полынь", где будет представлена самая большая в Крыму экспозиция, рассказывающая об аварии на Чернобыльской атомной станции в 1986 году, отроется в Евпатории в 26-ю годовщину трагедии - 26 апреля, сообщила пресс-служба мэрии.

"Среди экспонатов - копии архивных документов, которые ранее были засекречены, подлинники фотографий радиологической разведки, выполненных в первые дни аварии, личные вещи ликвидаторов-дозиметры, респираторные маски, накопители радиоактивного излучения, индивидуальные пропуски на въезд в зону отчуждения, личные фотографии", - говорится в пресс-релизе.

Одним из экспонатов музей станет объемная панорама, длиной семь метров.

"Это информационно-ознакомительное панно с насыщенным визуально-обзорным рядом. На нем представлено множество иллюстраций и материалов - от строительства атомной станции и устройства реактора до хронологии последствий взрыва", - рассказали в пресс-службе.

В помещении установлен большой плазменный экран, на котором будут демонстрировать документы, фотографии и фильмы чернобыльской тематики, а также фильм мастера песочной анимации Ксении Симоновой "Вечные слезы".

Музей расположен в сквере памяти Героев Чернобыля.