Пенсионерам накинут по сотне

С мая 13,3 миллионам пенсионерам повысят пенсии в среднем на 100 гривен, сообщил департамент информации и массовой коммуникации секретариата Кабинета министров.

Постановление “О повышении уровня социальной защиты населения” правительство приняло на заседании 23 апреля во исполнение социальных инициатив президента Виктора Януковича.

В то же время, отмечается в сообщении, людям, не имеющим трудового стажа, пенсии повышать не будут. Эти категории украицев получают “социальную пенсию”, повышение которой осуществляется в соответствии с повышением размера минимальной пенсии.