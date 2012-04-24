Пенсионерам накинут по сотне
13:54, 24 апреля 2012Крым
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С мая. Но не всем
С мая 13,3 миллионам пенсионерам повысят пенсии в среднем на 100 гривен, сообщил департамент информации и массовой коммуникации секретариата Кабинета министров.
Постановление “О повышении уровня социальной защиты населения” правительство приняло на заседании 23 апреля во исполнение социальных инициатив президента Виктора Януковича.
В то же время, отмечается в сообщении, людям, не имеющим трудового стажа, пенсии повышать не будут. Эти категории украицев получают “социальную пенсию”, повышение которой осуществляется в соответствии с повышением размера минимальной пенсии.
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