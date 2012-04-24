Премьеры стран СНГ съедутся в Ялту

Заседание совета глав правительств стран-участниц Содружества независимых государств состоится в конце сентября в Ялте (Крым), сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров на брифинге во вторник.

По его словам, в рамках мероприятия состоится, в частности, бизнес-форум стран-участниц СНГ «Ялтинские деловые встречи».

Другие подробности Дикусаров не сообщил.

Последнее заседания глав правительств СНГ проходило в Санкт-Петербурге в России в октябре 2011 года, по его итогам было подписано соглашение о зоне свободной торговле в рамках Содружества.