Крымчанин пошел за дровами, а вернулся с канистрой нитратов

Житель Крыма, собирая дрова на побережье Черного моря, нашел канистру с нитритом натрия, применяемым для травли крыс. Химикаты утилизируют сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба крымского управления.

Канистра найдена в селе Молочное в Сакском районе. На ней было характерное обозначение яда - череп с костями. По предварительной версии, емкость объемом около 25 литров мог сбросить или потерять рыболовецкий траулер.

Мужчина перенес находку в гараж и позвонил в МЧС. Спасатели решили утилизировать вещество на территории бывшего склада ядохимикатов, расположенного в 800 метрах от Молочного. За ходом работ будут наблюдать сотрудники санэпидслужбы и экологи.