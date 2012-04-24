Крымчанин пошел за дровами, а вернулся с канистрой нитратов
13:08, 24 апреля 2012Крым
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Потерял или скинул траулер
Житель Крыма, собирая дрова на побережье Черного моря, нашел канистру с нитритом натрия, применяемым для травли крыс. Химикаты утилизируют сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба крымского управления.
Канистра найдена в селе Молочное в Сакском районе. На ней было характерное обозначение яда - череп с костями. По предварительной версии, емкость объемом около 25 литров мог сбросить или потерять рыболовецкий траулер.
Мужчина перенес находку в гараж и позвонил в МЧС. Спасатели решили утилизировать вещество на территории бывшего склада ядохимикатов, расположенного в 800 метрах от Молочного. За ходом работ будут наблюдать сотрудники санэпидслужбы и экологи.
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