Могилев обещает дать по рукам за поборы на пляжах

Свободный доступ на коммунальные пляжи Крыма обещает для жителей полуострова и туристов в курортный сезон председатель Совета министров автономии Анатолий Могилев.

«Мы обеспечим максимально доступное посещение пляжей Крыма. Есть службы, которые занимаются этим вопросом, мы будем крайне остро реагировать на все факты незаконных поборов», - цитирует Могилева пресс-служба крымского правительства.

По его словам, власть и правоохранительные органы держат этот вопрос на особом контроле.

Могилев заявил, что до 2009 года в Крыму насчитывалось порядка 60 пляжей со свободным доступом, сейчас их больше 200. «Закрытыми могут быть только некоторые пляжи санаторных и курортных учреждений, все остальные пляжи в Крыму - бесплатные», - сказал он.

По данным Минкурортов, в Крыму около 600 пляжных территорий. В зависимости от уровня комфорта планируется ввести пять категорий пляжей - по аналогии с категоризацией отелей.