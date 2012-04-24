Крым ждет 6 миллионов туристов

Крым рассчитывает на приезд порядка шести миллионов туристов в этом году, заявил председатель Совета министров автономии Анатолий Могилев, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Мы ожидаем более шести миллионов туристов в этом году. В сезон в Крым приезжает до миллиона автомобилей», - отметил Могилев.

Он заявил, что возможные попытки дискредитировать крымский курорт в предверии сезона распространением неправдивой информации о ситуации на полуострове не отразятся на турпотоке. «Крым работает в обычном штатном режиме. Я убежден, что российских туристов приедет не меньше, чем в прошлом году», - сказал Могилев.

Премьер республики заявил также, что расширение рамок курортного сезона - за счет использования лечебно-оздоровительного потенциала полуострова - будет способствовать снижению цен на отдых в Крыму. «Курортный сезон в Крыму очень короткий - лето и сентябрь. Этим обусловлен более дорогой отдых. Если сезон для здравниц растянуть на более длительный промежуток, то, соответственно, цены на услуги будут снижаться», - сказал он.

Могилев добавил, что музеям, заповедникам и другим туристическим объектам региона нужно активнее разрабатывать новые туристические маршруты, а объектам размещения - проводить для персонала тренинги по повышению качества обслуживания.