"Черноморнефтегазу" открыли кредитную линию на 2,4 млрд гривен

«Нефтегаз Украины» заключил договор с «Черноморнефтегазом» (Симферополь) на открытие кредитной линии в размере 2,396 млрд гривен, сказано в сообщении ГАО, опубликованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, договор заключен 18 апреля, а 19 апреля «Черноморнефтегаз» получил первый транш в рамках указанной кредитной линии - 100 млн гривен.

Кредит предоставляется на беспроцентной основе «с целью финансирования мероприятий по реализации приоритетных инвестиционных проектов, проведения буровых работ, обустройства действующих месторождений, мероприятий по техническому развитию, ремонту и модернизации производственных объектов, а также для погашения кредиторской задолженности».

В июне 2011 года «Нефтегаз» и «Черноморнефтегаз» уже подписывали договор о предоставлении кредита на 1,278 млрд грн.

ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении «Нефтегаза Украины». На балансе ГАО находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных.