"Витину тысячу" выплатят наличкой

Граждане Украины с 1 июня смогут получать компенсацию в размере тысячи гривен по сделанным до 2 января 1992 года вкладам Сберегательного банка СССР наличными. Соответствующее постановление Кабинет министров принял 23 апреля, сообщила пресс-служба правительства.

При желании вкладчиков средства могут быть перечислены на платежную карту или размещены на депозитном счете.

В сообщении отмечается, что постановлением Кабмина определен порядок перечисления средств из государственного бюджета Украины в "Ощадбанк" и определен механизм выплаты компенсаций в 2012 году.

Президент Украины Виктор Янукович в рамках своих социальных инициатив заявил о необходимости осуществить компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР гражданам, которые еще не получили их, когда подобные выплаты проводило правительство Юлии Тимошенко. По словам Януковича, речь идет о 6 млн вкладчиков и об общей сумме в 6 млрд гривен. Компенсации должны быть выплачены до конца 2012 года.