Сиротам бесплатно покажут львов

Дети из малообеспеченных и многодетных семей, сироты и лишенные родительского попечения смогут бесплатно посещать недавно открывшийся в Белогорском районе Крыма парк львов «Тайган», сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

«Мы достигли взаимопонимания с руководителем сафари-парка и ближайшее время подпишем соглашение о том, чтобы организовать бесплатный подвоз и посещение парка для крымских детей», – сообщил крымский премьер Анатолий Могилев.

Глава Совмина считает, что в Крыму нужно создавать больше подобных туристических объектов.

«Я глубоко убежден, что Крыму необходимо перенимать опыт Европы и строить как можно больше парков отдыха и развлечений. Мы должны создать условия, чтобы туристы могли проводить свой отдых не только на Южнобережье, но и в остальных регионах Крыма, где есть интересные и красивые объекты», - сказал Могилев.