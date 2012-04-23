Нардеп обещает найти четверть миллиона на джанкойские крыши

Депутат Верховной рады Украины (фракция Партии регионов), заместитель председателя крымской организации ПР Елена Нетецкая обещает способствовать выделению 250 тысяч гривен бюджетных средств на ремонт аварийной крыши многоэтажного дома в Джанкое, сообщила пресс-служба парторганизации.

35 семей - жильцы многоэтажки по переулку Спортивный - направили коллективное обращение в партию с просьбой выделить деньги на капремонт крыши.

Жильцы дома направляют обращения в горсовет и ЖЭО с просьбами отремонтировать крышу с 2005 года. Власти Джанкоя выделяли средства, однако их хватало только на текущий латочный ремонт, тогда как необходимо капитально отремонтировать более 80% крыши.

Крымский премьер и лидер «регионалов» республики Анатолий Могилев поручил Нетецкой разобраться в ситуации.

«Люди находятся в тяжелых условиях, даже малейший дождь приводит к тому, что с потолка начинает литься вода. Это недопустимо, когда приходится жить наготове с ведрами и тазиками», - сказал Нетецкая, пообщавшись с джанкойцами.

По информации властей города, в Джанкое насчитывается более сотни многоэтажных домов, кровля которых требует ремонта. Нетецкая заявила о готовности оказать содействие в выделении средств на ремонт крыш нескольких наиболее нуждающихся домов. «Мы будем работать над тем, чтобы при перераспределении средств республиканского или государственного бюджетов деньги на ремонт были выделены», - сказала депутат.