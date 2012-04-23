Севастополь ограничит движение 3 и 7 мая
15:32, 23 апреля 2012Крым
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Скоро День Победы
Движение общественного и легкового транспорта по центральному городскому кольцу Севастополя вечером 3 и 7 мая будет ограничено в связи с проведением генеральных репетиций прохождения войск ко Дню Победы, сообщила пресс-служба Севастопольской государственной администрации.
Проезд в районе площади Суворова - улицы Ленина - проспекте Нахимова - площади Лазарева будет закрыт с 18 часов.
Парад 9 мая в городе-герое Севастополе собирает ежегодно несколько десятков тысяч зрителей.
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