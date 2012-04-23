Музей покажет историю крымского туризма

Центральный музей Тавриды в рамках празднования 225-летия туризма в Крыму откроет 30 мая спецвыставку, посвященную истории становления крымского туризма, сообщил курортно-информационный портал.

Датой становления крымского туризма можно считать путешествие российской императрицы Екатерины II в Крым в 1787 году. Она провела на полуострове 12 дней, императорская свита составляла около 3 тысяч человек.

Выставка посвящена основным вехам развития туризма в регионе. «Это путешествие Екатерины, становление туристической инфраструктуры Крыма, и то, как выглядели достопримечательности Крыма 100 лет назад, в дореволюционные советские периоды. Каждому из туристических столпов времени, иностранному туризму, профсоюзному туризму, молодежному будет уделено свое место», - рассказал гендиректор музея Андрей Мальгин

В проекте принимают участие не только экспонаты музея, но и крупные туркомпании.