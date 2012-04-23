Вузу вернули 7 гектаров в Крыму

Окружной административный суд Крыма признал недействительным решение Фороской поселкового совета о распоряжении земельным участком площадью 7 гектаров южного филиала Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Крымский агротехнологичний университет", повидмила пресс-служба прокуратуры республики.

"Суд подтвердил доводы надзорного ведомства об отсутствии у органа местного самоуправления полномочий из распоряжения особенно ценными сельскохозяйственными землями государственного учебного заведения", - говорится в пресс-релизе.

Ранее признаны недействительными выданные частникам госакты на участки площадью болен 0,5 гектаров из незаконно изъятых земель вуза и и отменили решение о выделении фирме 3 гектаров из земель университета.