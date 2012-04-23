Пастух нашел бомбу в Крыму
14:55, 23 апреля 2012Крым
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Разлет осколков составляет километр
Пастух, который гнал скот, нашел авиабомбу времен войны в Бахчисарайском районе Крыма. Спасатели гововятся уничтожить взрывоопасный предмет, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
ФАБ-250 обнаружена 22 апреля на околице села Холмовка.
Радиус разлета осколков авиабомбы при взрыве на открытой местности может составить около километра.
Сотрудники милиции дежурят возле опасной находки.
Пиротехники в ближайшее время вывезут бомбу на полигон и уничтожат.
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