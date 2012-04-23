Пастух нашел бомбу в Крыму

Пастух, который гнал скот, нашел авиабомбу времен войны в Бахчисарайском районе Крыма. Спасатели гововятся уничтожить взрывоопасный предмет, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

ФАБ-250 обнаружена 22 апреля на околице села Холмовка.

Радиус разлета осколков авиабомбы при взрыве на открытой местности может составить около километра.

Сотрудники милиции дежурят возле опасной находки.

Пиротехники в ближайшее время вывезут бомбу на полигон и уничтожат.