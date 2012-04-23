Ураган погулял в Симферополе на полмиллиона гривен

14:15, 23 апреля 2012
Крым
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Мэр обещает спилить старые деревья

Сильный ветер, который был в Симферополе 18 апреля, нанес городу ущерб приблизительно на 500 тысяч гривен, сообщил мэр Виктор Агеев.

Порывы достигали 20 метров в секунду. Ветер сорвал крышу со здания в центре города, упавшие деревья оборвали провода и повредили автомобили в разных районах Симферополя. Ветки травмировали трех женщин.

«Ущерб - порядка полмиллиона гривен. Те повреждения, которые были, конечно, будут восстанавливаться за счет городских средств», - сказал он.

Мэр сообщил также, что в Симферополе спилят старые деревья, которые могут травмировать людей. «Продолжаем убирать деревья после шторма и дальше будем продолжать работу в том же направлении», - сказал Агеев, которого цитирует КИА.

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