Фестиваль в Севастополе соберет "звезд" российского кино

В начале сентября Севастополе состоится Международный кинофестиваль, в состав жури которого войдут известные деятели киноискусства Украины и России - Никита Михалков, Богдан Ступка, Михаил Ефремов и другие, сообщает пресс-служба Севастопольской госгорадминистрации.

В составе жури также Гоша Куценко, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Гарик Мартиросян, Светлана Дружинина, Марат Башаров, Олег Фомин.

В планах кинофестиваля конкурсная программа художественного игрового кино и дебютов, ретроспективный показ фильмов выдающихся мастеров международного кинематографа, акции с участием звезд кино, эстрады, политических и общественных деятелей, мастер-классы и спектакли.

В рамках фестиваля состоится ряд акций. В частности, сборные команды участников фестиваля из пластиковых бутылок должны будут сделать на одном из пляжей города копии мировых памятников архитектуры.

В акции «Актёры меняют профессию» на несколько часов актерам, режиссерам и другим участникам фестиваля будет предложено поработать, к примеру, в кафе официантом, барменом, водителем троллейбуса, спасателем на пляже, продавцом.

Кроме того, предполагается специальный показ реконструированного классического фильма отечественного кинематографа под симфоническую музыку в штольнях Балаклавы или в Инкермане.